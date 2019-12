per Mail teilen

Eine polizeiliche Großkontrolle in Stutensee (Kreis Karlsruhe) hat am Freitagabend zahlreiche Verstöße gegen die Verkehrsregeln ans Licht gebracht. Die Beamten kontrollierten insgesamt rund 260 Fahrzeuge, dabei ertappten sie zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis und drei unter Drogeneinfluss am Steuer. Erfreuliches Fazit der Polizei war, dass keiner der Fahrer den Alkoholgrenzwert überschritten hatte.