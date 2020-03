per Mail teilen

Ab dem 1. März gilt die Masern-Impfpflicht. Nach den Vorgaben müssen Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, wenn sie in eine Kita, einen Kindergarten oder in die Schule kommen, geimpft sein.

Die Impfpflicht betrifft auch viele Einrichtungen in der Region. Eltern müssen für Kinder, die zum 1. März in einer Kindertagesstätte betreut werden sollen, jetzt schon Masernschutz vorweisen.

Dauer 3:05 min Masern-Impfpflicht vor allem für Kleinkinder auf Kita-Suche Masern-Impfpflicht vor allem für Kleinkinder auf Kita-Suche

Schrittweise Impfungen bis Juli 2021

Alle anderen Kinder, die bereits in einer Einrichtung aufgenommen sind, haben Zeit bis Juli 2021, um sich gegen Masern impfen zu lassen. Nicht geimpfte Kindergartenkinder können dann abgewiesen werden, Schüler nicht. Denn der Impfpflicht steht die Schulpflicht gegenüber. Kurz vor Weihnachten wurde das Gesetz im Bundesrat gebilligt, nun müssen die Länder die Impfpflicht praktisch umsetzen, dazu gehören auch die Kontrollen. Die Masernimpfung sei in den allermeisten Fällen völlig problemlos, so das Gesundheitsamt des Landkreises Karlsruhe.

"Relevante. schwere Impfschäden sind eine absolute Rarität." Ulrich Wagner, Gesundheitsamt des Landkreises Karlsruhe

Mehrbelastung für die Schulen

Das neue Bundesgesetz zur Masern-Impfpflicht bedeute eine Menge zusätzliche Arbeit für die Schulleitungen, sagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz. Der ganze Verwaltungsaufwand werde den ohnehin belasteten Schulleitern aufgebürdet. "Dabei sollen die doch Zeit haben für pädagogische Aufgaben, für Personalentwicklung und so weiter", erklärt sie. Es gebe einen erheblichen Unmut seitens der Schulen.

92,3 Prozent der Menschen im Kreis Karlsruhe bereits immun

Ulrich Wagner vom Gesundheitsamt des Landkreises Karlsruhe hofft, mit dem Gesetz diejenigen zu erreichen, die bisher einfach nachlässig, schlampig oder gedankenlos waren. "Ich bin froh, dass wir aus dem reinen Appellcharakter nun herauskommen", sagte er. Man sehe allerdings auch einen enormen Aufwand auf die Menschen und die Verwaltung zukommen. In Landkreis sind derzeit 92,3 Prozent der Bevölkerung immun gegen die Krankheit. Diese Menschen hatten die Masern bereits oder sind geimpft. Ziel ist es, eine Quote von 95 Prozent zu erreichen. Dann kann sich die Krankheit nicht weiter ausbreiten,