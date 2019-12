Am letzten Adventswochenende müssen mit Beginn der Weihnachtsferien ab Freitag Reisende in der Region mit vollen Straßen und Zügen rechnen.

Im Südwesten sind laut ADAC vor allem die A5, die A6 und die A8 betroffen. Den Höhepunkt der Reisewelle erwarten die Verkehrsexperten bereits am Freitagnachmittag

Freitag und Heiligabend heiße Reisetage

Wer in den Urlaub startet, habe vor 13 Uhr am Freitag die besten Chancen auf freie Fahrt. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag wird weniger Verkehr erwartet. Am Donnerstag kehren dagegen die ersten Wintersportler aus dem Urlaub zurück, dann dürfte laut ADAC auf den Straßen wieder mehr los sein.

Auch die Bahn im Weihnachtsstress

Zum Ferienbeginn müssen Reisende auch auf den Bahnstrecken mit vollen Zügen rechnen. Laut Deutscher Bahn kann es bei Zugverbindungen nach Frankreich weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Grund ist der anhaltende Streik im Nachbarland.

"Alles was rollen kann, wird rollen", heißt es bei der Bahn. Imago imago images / Steinach

Die Bahn rät, die Hauptreisezeiten von 9 bis 17 Uhr zu meiden. Zwischen 7 und 8:30 Uhr etwa seien die Fernzüge nicht so stark ausgelastet. Auch abends ab 19 Uhr reise es sich entspannter. Außerdem empfehle sich für eine stressfreie Reise eine Sitzplatzreservierung. Zudem sollte wenn möglich ein Reisetag mit geringerer Nachfrage ausgewählt werden.