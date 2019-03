per Mail teilen

Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der A5 kurz vor Bruchsal (Kreis Karlsruhe) hat die Polizei hohe Bußgelder verhängt. Viele Autofahrer hatten keine Rettungsgasse gebildet, außerdem behinderten Gaffer den Verkehr.

Insgesamt war der Rückstau nach Polizeiangaben bis zu 20 Kilometer lang. Davon wurden am Donnerstagnachmittag etwa fünf Kilometer kontrolliert und auf Video aufgezeichnet. Das Ergebnis: Über 100 Verkehrsteilnehmer kümmerten sich nicht um eine Rettungsgasse.

Die Polizei verhängte hohe Bußgelder, mehr als 100 Fahrer müssen insgesamt 23.000 Euro zahlen. Auch in der Gegenrichtung staute sich der Verkehr auf zwei Kilometern. Hier waren es Schaulustige, die den Verkehr zum Erliegen brachten.

Am Stauende aufgefahren

Am Donnerstagnachmittag ist der Lkw-Fahrer bei dem schweren Unfall auf der A5 eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er war am Stauende kurz vor Bruchsal auf einen bremsenden Lkw aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der vordere Lkw auf einen vor ihm stehenden Lastwagen geschoben. Der Unfallverursacher wurde in der zerstörten Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand für den Fahrer laut Polizei aber nicht. Weil der Rettungshubschrauber landen musste, war die A5 zwischen Büchenau und Bruchsal in Fahrtrichtung Norden kurzfristig voll gesperrt. Nachdem zunächst die linke Spur wieder frei gegeben war, konnte sich der Stau langsam auflösen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 53.000 Euro.