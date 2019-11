An diesem Montag öffnen die ersten drei Weihnachtsmärkte in der Region. Pforzheim, Rastatt und Bruchsal starten mit ihren Märkten in die Saison, weitere folgen im Lauf der Woche.

In Pforzheim beginnt der 48. "Goldene Weihnachtsmarkt". Eröffnung und damit Beginn der Weihnachtssaison ist am Montag um 17:30 Uhr in der Innenstadt.

Goldene Pyramide in Pforzheim

Neben dem traditionellen Markt eröffnet auch der Mittelaltermarkt im Blumenhof. Ein Highlight in Pforzheim ist die "Engels Pyramide". Sie ist mit 20 Metern Höhe eine der größten Weihnachtspyramiden in Deutschland. Der Goldstadt entsprechend präsentiert sich die Pyramide in einem goldenen Kleid.

Der Weihnachtsmarkt in der Pforzheimer Innenstadt Pressestelle WS-Pforzheim

Bruchsal weiter ohne Schlossweihnacht

Die Bruchsaler müssen auch in diesem Jahr ohne ihre Schlossweihnacht auskommen. Das stimmungsvolle Aushängeschild im Park des Schlosses fällt auch 2019 aus. Dafür gibt es durchgehend bis zum 23. Dezember den Weihnachtsmarkt auf dem Kübelmarkt und auf dem Otto-Oppenheimer-Platz. Vielleicht trägt die Vorfreude bis zum kommenden Jahr. Dann soll es in Bruchsal wieder eine Schlossweihnacht geben.

Weihnachtliches Barockschloss in Rastatt

Auch vor dem historischen Rathaus in Rastatt ist Weihnachtsmarkt. Rund um die Tanne gruppieren sich rund 40 Stände. Dort findet vor allem der gesellige Teil statt, mit Bühne und allerlei kulinarischen Angeboten vom Burger bis zum Handbrot. Am 5. Dezember beginnt die Schlossweihnacht in Rastatt. Vor dem Barockschloss bauen rund 25 Kunsthandwerker ihre Buden auf. Dort gibt es fast alles, von fair hergestellten Filzprodukten über handgefertigte Holzkrippen bis hin zu selbstbemaltem Porzellan.

Der Weihnachtsmarkt vor dem Rastatter Rathaus Pressestelle Stadt Rastatt Paul Gärtner

Weitere Weihnachtsmärkte zwischen Bühl, Karlsruhe und Landau

Im Lauf der Woche folgen weitere Weihnachtsmärkte in der Region. Der Karlsruher Christkindlesmarkt ist ab Dienstag geöffnet. Auch die große Eisbahn vor dem Schloss öffnet dann, ebenso wie der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Durlach.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Karlsruher Friedrichsplatz Pressestelle Stadt Karlsruhe

Der Thomas-Nast-Nikolausmarkt in Landau und der Sternlesmarkt in Ettlingen laden ab Donnerstag die Besucher. Die Adventsmärkte in Gaggenau und Bühl folgen am Freitag, wobei der Bühler Markt nur an den Adventswochenenden geöffnet haben wird.