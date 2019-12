Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelt gegen mehrere Geschäftsführer des Pharmaunternehmens Pfizer. Die Firma soll über ihr Werk in Karlsruhe bis heute gefälschte Medikamente vertreiben.

Die Ermittlungen gehen nach SWR-Recherchen auf eine Strafanzeige des Tübinger Rechtsanwalts Holger Rothbauer zurück. Der Jurist wirft der Firma Pfizer in seiner Anzeige vor, über ihr Hauptvertriebswerk in Karlsruhe gefälschte Medikamente vertrieben zu haben und bis heute zu vertreiben. Dabei gehe es vor allem um das Krebsheilmittel "Sutent". Pfizer wollte das zunächst nicht kommentieren und teilte dem SWR hierzu auf Anfrage mit: "Uns liegen hierzu bisher keine Informationen vor".

Rothbauer bezieht sich in seiner Strafanzeige auf die ARD-Dokumentation "Gefährliche Medikamente - gepanscht, gestreckt, gefälscht", die am 17. Mai 2017 ausgestrahlt wurde. Wörtlich heißt es in der Anzeige: "Der genaue Sachverhalt wurde im ARD-Themenabend und in der Dokumentation von Daniel Harrich unter Nennung vieler Beweismittel und Indizien detailliert in Bild und Wort dargestellt."

Pfizer war angeblich über Fälschungen informiert

Schon in der ARD-Dokumentation wurde aufgezeigt, dass Pfizer selbst den Fall "Sutent" von einem Wirtschaftsdetektiv untersuchen ließ. Nachdem der Detektiv Material zusammengetragen hatte, das Pfizer belastete, hatte ihn die Unternehmensspitze von dem Auftrag entbunden. Die entsprechenden Unterlagen wurden erstmals in der ARD-Dokumentation veröffentlicht.

Aus Sicht des Juristen Rothbauer beweisen die Unterlagen, dass die Pfizer-Geschäftsführung über die Fälschungen informiert war und dennoch die verunreinigten Medikamente weiter in den Verkehr brachte. Von dem Vertrieb gefälschter Medikamente seien "sowohl US-amerikanische wie auch deutsche Mitarbeiter in Führungspositionen unterrichtet", heißt es in der Anzeige.

Zweiter Anlauf für Ermittlungen gegen Pfizer

Das Erste hatte die Dokumentation zusammen mit dem Fernsehfilm "Gift" gesendet, der das Geschäft mit gefälschten, minderwertigen und illegalen Medikamenten thematisiert, die jährlich weltweit Umsätze von bis zu 430 Milliarden US-Dollar erzielen. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hatte im August 2017 noch entschieden, keine Ermittlungen aufzunehmen. Dagegen hatte der Jurist Rothbauer Beschwerde eingelegt und seine Strafanzeige weiter präzisiert. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen "wiederaufgenommen".