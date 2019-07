Einem Jugendbetreuer des Technischen Hilfswerks (THW) aus Baden-Baden wird mehrfacher sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Das THW hat die Vorwürfe dem SWR bestätigt.

Ein 20 Jahre alter THW-Mitarbeiter aus Baden-Baden soll mehrfach Kinder missbraucht haben. Der Vater zweier Betroffener hat die Vorfälle öffentlich gemacht, Staatsanwaltschaft Baden-Baden und THW-Landesverband Baden-Württemberg haben sie bestätigt. Zunächst hatten das Magazin "Stern" und das "Badische Tagblatt" darüber berichtet. Ein Sprecher des THW hat die Ermittlungen gegenüber dem SWR inzwischen bestätigt.

Mehrfacher Missbrauch von mindestens elf Kindern

Der 20-Jährige soll sich in einem nicht genannten Ortsverband mehrere Monate an mindestens elf Kindern vergangen haben. Die Betroffenen sind zwischen sechs und zwölf Jahre alt. Den Berichten zufolge soll der Beschuldigte die Kinder auf Freizeiten und während Veranstaltungen von der Gruppe getrennt und in Kellerräume geführt haben, um sich dort an ihnen zu vergehen. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe sei er suspendiert worden.

Tatverdächtiger auf freiem Fuß

Aufgeflogen waren die ihm vorgeworfenen Taten im Dezember vergangenen Jahres, nachdem sich einige der Opfer ihren Eltern anvertraut hatten. Die Wohnung des mutmaßlichen Täters wurde durchsucht; er selbst ist auf freiem Fuß, weil nach Angaben des "Stern" keine Haftgründe vorliegen sollen.