Ein Hobbyjäger wurde getötet und im Wald bei Pforzheim verscharrt, das Verbrechen sorgte für Aufsehen. Ab heute steht deshalb ein 30-Jähriger wegen Mordes vor dem Landgericht Karlsruhe.

Der Angeklagte soll das 50-jährige Opfer aus Birkenfeld-Gräfenhausen (Enzkreis) Ende August 2018 im Verlaufe eines Streits getötet haben. Anlass waren offenbar etwa 20 Sport- und Jagdwaffen des Opfers, die der Angeklagte gestohlen haben soll. Die Waffen sind bis heute verschwunden. Ein mitangeklagter 42-jähriger Mann soll geholfen haben, den Leichnam des Opfers in einem Waldstück zu vergraben.

Jäger galt monatelang als vermisst

Suchaktionen der Polizei brachten lange Zeit keinen Erfolg. Anfang Oktober fand ein Waldarbeiter die Leiche des Jägers schließlich im Wald zwischen Pforzheim und Tiefenbronn (Enzkreis). Davor galt der Mann, der in seinem Haus in Birkenfeld legal Waffen lagerte, als vermisst. Da die Polizei unmittelbar nach der Vermisstenmeldung Blutspuren in der Wohnung des Mannes fand, ging man frühzeitig von einem Verbrechen aus. Der Hauptverdächtige schweigt bisher zu den Vorwürfen. Drei weitere als Helfer angeklagte Männer haben im Vorfeld Teilgeständnisse abgelegt. Für den Prozess sind 21 Verhandlungstage angesetzt.