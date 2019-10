Brigitte Schäuble ist die Kreisvorsitzende der Rastatter CDU. Die Frau des ehemaligen Baden-Württembergischen Innenministers Thomas Schäuble ist zu Gast im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Brigitte Schäuble sitzt gut gelaunt am Esszimmertisch und serviert Kaffee und Kuchen. Ein geschmackvolles Heim ist ihr wichtig, sagt sie und das sieht man auch. Zur Entspannung arbeitet sie gerne im Garten und kümmert sich natürlich um ihre fünf Enkelkinder. Die Kreisvorsitzende der Rastatter CDU hat in ihrem Leben so einige Wandlungen durchgemacht.

"Freiheit ist ein kostbares Gut"

Als Bäcker- und Hotelierstochter ging sie eigentlich zu früh von der Schule, um im elterlichen Betrieb in Hornberg zu helfen. Mit 17 lernte sie ihren Schulfreund Thomas Schäuble näher kennen, mit 21 bekam sie ihr erstes Kind. Der Ehemann wurde Oberbürgermeister von Gaggenau, dann Minister in Stuttgart und schließlich Chef der Rothaus-Brauerei. Als die Kinder aus dem Gröbsten raus waren, startete sie ihre eigene Politkarriere, erzählt Brigitte Schäuble im Sonntagsspaziergang mit SWR-Moderator Jürgen Essig.

Sie holte das Abitur nach, studierte in Karlsruhe Bauingenieurwesen und als ihr Mann Minister wurde, ließ sie sich in Gaggenau in den Stadtrat und den Kreistag wählen und wurde später auch Bürgermeisterin. Ihre Leidenschaft für die Politik wurde - genauso wie bei Wolfgang und Thomas Schäuble - schon früh durch ihren Schwiegervater Karl geweckt. "Er hat uns klar gemacht, dass wir uns für die Freiheit und die Demokratie engagieren müssen, denn dies ist ein kostbares Gut, für das man jeden Tag kämpfen muss", so Schäuble.