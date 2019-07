per Mail teilen

Die PxP Allstars sind der Sonntags-Topact bei DAS FEST in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage. In knapp sechs Wochen beginnt das Festival.

DAS FEST ist eines der größten Musikfestivals in Süddeutschland. Am Dienstag gaben die Veranstalter den Topact für den Fest-Sonntag bekannt. Dann spielen die PxP Allstars auf der Hauptbühne.

Benefizkonzert für Kinder in Not

Die Band besteht aus den Musikern Johannes Oerding, Sophie Hunger, dem Rapper Teesy und Fetsum. Letzterer war es, der die Formation PXP ins Leben gerufen hat. Als Reaktion auf die Flüchtlingsströme entstand vor drei Jahren das Konzept für ein Benefizkonzert für Kinder in Not.

Dauer 0:42 min DAS FEST: Sonntags-Headliner steht fest Lange wurde gerätselt, wer den Abschluss bei DAS FEST am Sonntag mache würde - jetzt haben die Organisatoren das Geheimnis gelüftet.

Für FEST-Organisator Martin Wacker ist die Besetzung des Topacts am Sonntag passend: Es sei ihm eine Ehre, wenn die PxP Allstars in Karlsruhe für Kinderrechte werben. Unterstützt wird DAS FEST unter anderem von SWR3 und DASDING, Teile des Programms werden am Festivalwochenende auch live im Radio übertragen.