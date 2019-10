per Mail teilen

Das baden-württembergische Verkehrsministerium und Kommunalpolitiker aus Bretten, Bruchsal, Gondelsheim und Karlsruhe fordern den Zugbetreiber Abellio auf, die Zuverlässigkeit seiner Verbindungen zu verbessern.

Auf den Strecken, die Abellio mit seinen Zügen bedient, kommt es seit Monaten regelmäßig zu Verspätungen und Zugausfällen. Passagiere mussten immer wieder massive Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Das Verkehrsministerium machte jetzt bei einem Treffen mit Abellio klar: Wenn sich die Lage in zwei Wochen nicht entspannt hat, sollen Abellio und Bombardier die Pendler entschädigen. Julia Könemann:

Hersteller hatte Lieferprobleme

Die meisten Zugausfälle hängen an fehlerhaften Neufahrzeugen. Der Hersteller Bombardier lieferte diese zu spät, so dass es keinen Probebetrieb gab. Außerdem sei eine neue Software fehleranfällig. Laut dem Geschäftsführer von Abellio gebe es zwar mittlerweile weniger Ausfälle als noch vor ein paar Wochen, allerdings müsse man in absehbarer Zeit noch weiter mit Verspätungen rechnen.

Schienenverkehr hat Priorität

"Wir sind froh, dass die Verbesserung im regionalen Schienenverkehr oberste Priorität im Verkehrsministerium hat." Andreas Glaser, Bürgermeister der Stadt Bruchsal

Michael Noltner, Bürgermeister von Bretten, betonte, wie wichtig es sei, Stabilität in den Regionalverkehr zu bringen. Eine Möglichkeit wären seiner Meinung nach auch Busverbindungen, die im Rahmen eines Schienenersatzverkehrs die Zugverbindungen ergänzen.

Ein weiteres Thema beim Gespräch im Verkehrsministerium war die Sanierung der Schnellbahnstrecke Mannheim-Stuttgart. Ab April nächsten Jahres wird die Strecke für mindestens sechs Monate vollständig gesperrt. Es soll alles unternommen werden, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.