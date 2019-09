Schulanfang in einem Schreibwarenladen

Die Sommerferien sind vorbei, die Schule hat wieder angefangen. Die Schreibwarenläden in der Region erwarten einen Ansturm in den nächsten Tagen, wenn Hefte, Stifte und vieles mehr eingekauft werden. SWR-Reporter Johannes Stier hat beim Schreibwarenladen Schalk in Karlsruhe Grünwettersbach vorbei geschaut: