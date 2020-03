Im Landkreis Karlsruhe gibt es den ersten bestätigen Corona-Fall. Nach Informationen des Landratsamts handelt es sich um einen 18-jährigen Schüler der Albert-Einstein-Schule in Ettlingen.

Der Schüler war mit einer Reisegruppe beim Skifahren in Südtirol und hat sich offensichtlich bei anderen Mitgliedern der Gruppe angesteckt. In der Gruppe gibt es weitere bestätigte Corona-Fälle aus anderen Gebieten in Deutschland. Die Infektion wurde am vergangenen Montag festgestellt.

Betroffene Schüler in "häuslicher Isolation"

Der betroffene Schüler und alle, die in den vergangenen Tagen in Kontakt mit ihm waren, befinden sich laut Gesundheitsamt mindestens 14 Tage lang in sogenannter "häuslicher Isolation". Der Unterricht für die nicht betroffenen Klassen der Albert-Einstein-Schule in Ettlingen laufe regulär weiter, so die Schulleitung.

Lehrer und Mitschüler ebenfalls betroffen

Wie das Landratsamt Karlsruhe mitteilte wurden die Schüler, die mit dem Erkrankten Unterricht hatten sowie die Lehrer als Kontaktpersonen bewertet. Zusätzlich seien im privaten Umfeld des betroffenen Schülers Kontaktpersonen frühzeitig identifiziert und häuslich isoliert worden. Demnach meidet der Schüler im Haushalt Kontakt zu Eltern und Geschwistern. Diese dürfen auch weiterhin zur Arbeit beziehungsweise zur Schule oder in die Kindertagesstätte gehen.

Es ist der erste bestätigte Corona-Fall im Landkreis Karlsruhe. In der Stadt Karlsruhe gab es bereits einen Fall.