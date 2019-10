In Schömberg-Langenbrand wird es für mindestens ein Jahr keine Entscheidung über den einen geplanten Windpark geben. Damit gibt der Enzkreis den Anträgen der Gemeinden Schömberg und Neuenbürg statt, die eine Verschiebung beantragt hatten. Die Kommunen hatten im August die Rückstellung der Entscheidung beantragt mit der Begründung, dass sie erst sogenannte "Teilflächennutzungspläne Windenergie" aufstellen wollen. Außerdem wehrt sich eine Bürgerinitiative gegen den Bau von fünf Windrädern auf der Langenbrander Höhe. Sie befürchten negative Auswirkungen auf den Kurort Schömberg und zweifeln die Leistungsfähigkeit der Anlagen an. Das Unternehmen BayWa AG aus München will in den Waldgebieten der Nordschwarzwaldgemeinden fünf Windräder mit einer Höhe von 230 Metern aufbauen. Ob das Unternehmen die Rückstellung des Genehmigungsverfahrens akzeptiert ist unklar. Die Gemeinden müssen den Standort nun erneut prüfen.