per Mail teilen

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Karlsruhe ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Bei großangelegten Durchsuchungen wurden acht Beschuldigte festgenommen.

Insgesamt wurden 29 Objekte in Karlsruhe, Pforzheim, Heilbronn und Böblingen durchsucht. Dabei wurden mehrere Kilogramm Heroin, Kokain, Marihuana, Schusswaffen, erhebliche Sachwerte und mehrere hunderttausend Euro beschlagnahmt. Die Polizei-Einsätze begannen im November. Den Abschluss bildeten Durchsuchungs- und Festnahme-Aktionen am 10. und 11. Dezember.

Libanesische Großfamilie im Verdacht

Drei Mitglieder einer libanesischen Großfamilie sowie ein weiterer Tatverdächtiger kamen nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts der Schutzgelderpressung und des Rauschgifthandels in Untersuchungshaft. Insgesamt gingen den Ermittlern acht Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 52 Jahren ins Netz, denen wegen einschlägiger Vorstrafen nun lange Haftstrafen drohen. Seit einem Jahr laufen die Ermittlungen gegen die mutmaßliche Bande. Hinweise aus anderen Verfahren hätten den Anfangsverdacht ergeben, so Staatsanwaltschaft und Polizei in Karlsruhe.