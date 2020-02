Im Prinz-Max-Palais in Karlsruhe ist ab heute eine Ausstellung über Karlsruhe in der Zeit der Weimarer Republik zu sehen. Sie zeigt das gesellschaftliche Leben der Zwanziger Jahre.

Die von Aufbrüchen und Krisen geprägten Jahre zwischen 1918 und 1933 in Karlsruhe zeigt die Ausstellung "Charleston und Gleichschritt. Karlsruhe in der Weimarer Republik" im Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais. Laut Museum gehören die Jahre der Weimarer Republik zu den spannendsten und spannungsreichsten Zeiträumen der Stadtgeschichte.

SWR Reporter Mathias Zurawski hat die Ausstellung vorab besucht:

Dauer 2:57 min "Charleston und Gleichschritt" im Stadtmuseum Man spricht gerne von den „Goldenen Zwanzigern“. Damit meint man jene Epoche, die vor hundert Jahren Kunst, Musik und Mode bestimmt hat. Dazu kamen Wirtschaftskrisen und politische Straßenschlachten. Die Weimarer Republik führte damals direkt in den Nationalsozialismus. „Charleston und Gleichschritt“ heißt eine Ausstellung, die heute Abend im Karlsruher Prinz-Max-Palais eröffnet wird. Sie zeigt Karlsruhe in der Zeit der Weimarer Republik. Mathias Zurawski hat die Ausstellung schon am Nachmittag gesehen:

Schau zeigt gesellschaftliches Leben der Zwanziger Jahre

In der Schau wird das gesellschaftliche Leben der Zwanziger Jahre von Mode bis Musik dargestellt, außerdem wird die wirtschaftliche und politische Situation in der damaligen badischen Landeshauptstadt abgebildet. Damals entstand auch das Rheinstrandbad in Rappenwört, so der Leiter des Karlsruher Stadtarchivs Ernst Otto Bräunche.

"Rappenwört wurde im Zuge von so genannten Notstandsarbeiten gebaut. Das heißt, dort wurden Arbeitslose eingesetzt, um wenigstens ein bisschen Einkommen zu haben. Und das ist auch das, neben Dammerstock, was für mich bis heute von der Weimarer Republik sichtbar zu erkennen ist." Ernst Otto Bräunche, Leiter des Karlsruher Stadtarchivs

Die Ausstellung "Charleston und Gleichschritt" im Prinz-Max-Palais ist von heute an bis Ende Dezember zu sehen. Der Eintritt für Besucher ist kostenlos.