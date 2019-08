Das Theater in Baden-Baden wurde vor etwa 25 Jahren generalsaniert. Jetzt beschäftigt die Techniker des Hauses der Bühnenboden. Er ist abgespielt und bekommt einen neuen Holzbelag.

Es ist echt Millimeterarbeit, die das Team um den technischen Leiter des Theaters Baden-Baden, Walter Fässler, leisten muss. Der Bühnenboden ist zum Teil dreh- und absenkbar – das ist eine Art Puzzle aus Holz – da darf nichts klemmen.

Hector Berlioz ist der gute Geist des Hauses

Der Bühnenboden ist die Grundlage für alles, was im Theater geschieht. Das war auch schon 1862 so, als der französische Komponist Hector Berlioz das Haus mit der von ihm komponierten Oper Beatrice und Benedict eröffnete. Noch heute erinnert eine Gedenktafel am Theater an die Eröffnung im Jahr 1862. Berlioz ist seither so etwas wie der gute Geist im Hause.

Der Bühnenboden in Baden-Baden wird erneuert SWR

Der Zuschauerraum des Theaters in Baden-Baden zählt übrigens zu den schönsten in Deutschland. Prunkvoll ausgestattet, Lackmöbel mit Blattgold, Gemälde, Stuck und vieles mehr. Und jetzt gibt es in der Spielzeitpause den neuen Bühnenboden. Die Stadt lässt dafür rund 110.000 Euro springen. Zur neuen Spielzeit im September soll er fertig sein. Gefertigt ist der Boden aus heller Oregon-Pinie – die aber wird bald schwarz überstrichen