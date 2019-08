per Mail teilen

Das SWR4 Sommererlebnis mit dem Studio Karlsruhe ist am Donnerstag zu Gast auf der Rennbahn in Iffezheim. Die SWR-Moderatoren Winnie Bartsch und Markus Bender führen durch den Tag.

Dauer 0:41 min Iffezheim Wir sind mit dem SWR4 Sommererlebnis am Donnerstag, 29. August 2019 in Iffezheim an der Galopprennbahn.

Treffpunkt ist um 12:15 Uhr am Haupteingang der Rennbahn. Bis 13 Uhr ist der Eintritt frei, dann beginnen die geführten Rundgänge. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort an unserem Info-Stand.

Galopprennsport in Iffezheim hat eine große Tradition. Im vergangenen Jahr feierte man 160. Geburtstag. Die "Große Woche" ist dabei die wichtigste Veranstaltung auf der nach wie vor bedeutendsten Galopprennbahn in Deutschland.

Hufschmied in vierter Generation

Neun Rennen kann man heute erleben, aber auch die Faszination, die vom Galopprennsport ausgeht. Wir reden mit dem Veranstalter, mit Trainern und Jockeys und natürlich auch mit dem Hufschmied Norbert Huber aus Iffezheim. Er ist ein "waschechter Iffezheimer". Seinen Beruf bekam er in die Wiege gelegt. Huber ist Hufschmied in vierter Generation und seit 42 Jahren auf der Galopprennbahn in Iffezheim beschäftigt, wie seine Vorfahren auch.

Seine Leidenschaft sind die schnellen, edlen Pferde – die Vollblüter im Galopprennsport. Sein Berufsmotto: jedes Pferd hat es verdient, optimal beschlagen zu sein. Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu, dass man natürlich schnell merke, welches Pferd zur besseren Klasse gehört und welches nicht.

Spezielle Beschläge für Rennpferde

Der Rennbeschlag für Vollblüter ist nicht zu vergleichen mit dem Beschlag für Freizeitpferde. Im Galopprennsport wird hauptsächlich Aluminium verwendet. Je leichter, desto besser – schließlich geht es am Ende darum, als Erster die Ziellinie zu überqueren. "Jedes Pfund zu viel stört da nur und jedes Pferd ist anders", sagt Huber.

Wie beim Menschen der Fuß, hat auch jeder Pferde-Huf seine Besonderheiten und braucht das passende "Schuhwerk". Aluminiumbeschläge sind nicht nur leicht, sie lassen sich auch gut verarbeiten – passgenau für jeden Huf. Und wenn notwendig, sind auch orthopädische Korrekturen leicht umsetzbar – wie bei den Einlagen eines Läufers in seinen Sportschuhen.

Hufschmied rund um die Uhr

Bei der "Großen Woche" in Iffezheim mit sechs Renntagen ist Norbert Huber quasi rund um die Uhr im Einsatz oder zumindest auf Abruf bereit. Geht ein Rennbeschlag mal verloren oder ist defekt, muss er ran. Jeder Starter soll am Ende optimal und im perfekten Stand ins Rennen gehen. Fehlbelastungen durch falschen Stand schmälern die Leistung der Vollblüter und führen zu Schäden an Gelenken und Sehnen.

Montag, 19.08. Östringen-Odenheim, Rathausplatz

Dienstag, 20.08. Bruchsal, Golfclub

Mittwoch, 21.08. Ettlingen-Schluttenbach, Rathaus

Donnerstag, 22.08. Bad Wildbad, Trinkhallenplatz

Freitag, 23.08. Karlsruhe-Hagsfeld, Feuerwehr Hagsfeld

Montag, 26.08. Karlsdorf-Neuthard, Rathaus Neuthard

Dienstag, 27.08. Remchingen-Singen, Kulturhalle Wilferdingen

Mittwoch, 28.08. Bretten-Rinklingen, Grillhütte Rinklingen

Donnerstag, 29.08. Iffezheim, Galopprennbahn Baden-Baden Iffezheim

Freitag, 30.08. Bad Schönborn-Langenbrücken, Kurpark Sigel

Genauere Informationen zu Veranstaltungen, Uhrzeiten und Orten finden Sie hier im Programmflyer des "SWR4 Sommererlebnis".