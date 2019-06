Warten auf Schnakenplage

Für die Rheinanlieger ist das jetzt nicht gerade eine gute Nachricht:

Nachdem die Schnakenjäger bekanntermaßen in den vergangenen Tagen mit 2 kaputten Hubschraubern Probleme hatten, können sich die Stechmücken zwischen Philippsburg und Rastatt leider ziemlich ungehindert ausbreiten. Bislang war das noch kein Problem, weil die Mücken noch nicht geschlüpft waren, aber jetzt wird es langsam eins. Heiner Kunold war in Au am Rhein an der Schnakenfront unterwegs.