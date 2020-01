Whisky im Wert von mindestens 20.000 Euro haben unbekannte Täter aus einer Destillerie in Karlsruhe gestohlen. Nach Polizeiangaben kletterten die Täter am Wochenende in das umzäunte Gelände der Firma, öffneten das Werkstor und fuhren vermutlich mit einem Transporter auf das Firmengelände, um aus den Lagerräumen mehrere Paletten der hochprozentigen Spirituosen mitzunehmen. mehr...