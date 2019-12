In der Messe Karlsruhe werden ab Freitag rund 4.000 junge Christen erwartet. Anlass ist die Revive, ein Treffen verschiedener evangelikaler Bewegungen aus Europa. Bis 1. Januar kommen Schüler, Studenten und Jungakademiker aus ganz Europa in der Messe Karlsruhe in Rheinstetten zusammen, um zu beten und ihren Glauben zu feiern. In Seminaren geht es zum Beispiel um die Rolle Gottes im eigenen Leben oder um die Rolle der Frau in der Kirche. Dazu kommen Sportangebote für die Teilnehmer. Für die Veranstaltungen sind alle vier Messehallen belegt. Bei den Versammlungen wird aus dem Englischen in sechs Sprachen simultan übersetzt. Organisiert wird das Treffen von der Organisation IFES, der evangelikale Studierendenbewegungen aus ganz Europa angehören. In Deutschland ist das die SMD, ein Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und akademischer Berufswelt.