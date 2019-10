Bei Baggerarbeiten wurde am Donnerstag in einem Waldgebiet in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) eine 1.000 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Beim Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes stellte sich heraus, dass sie nicht entschärft werden musste. Zu keinem Zeitpunkt habe Gefahr bestanden, so die Polizei. Die Bombe wurde abtransportiert. Evakuierungsmaßnahmen waren nicht erforderlich.