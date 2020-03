Der Vorsitzende der SPD in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ist offenbar in seinem Haus angegriffen worden. Nach einem Bericht der "Badischen Neuesten Nachrichten" sollen bereits am Rosenmontag drei Personen in das Haus von Nikolas Karanikolas eingedrungen sein und ihn sowie seine Mutter geschlagen und beleidigt haben. Die Polizei teilte auf Anfrage des SWR mit, dass sie zu diesem Fall keine Erkenntnisse habe. Der Karlsruher FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Junge forderte inzwischen in einer Mitteilung, dass Staatsschutz und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufnehmen sollten.