Vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden aus wollte ein Mann am Samstag mit einem falschen Pass nach London fliegen. Er fiel allerdings bei einer Ausreisekontrolle auf. Der Mann legte einen gültigen biometrischen englischen Reisepass vor. Doch die Grenzbeamten stellten fest, dass der Mann im Pass nicht zu dem Passagier in Baden-Baden passte. Das Dokument wurde sichergestellt. Der Pass war seit drei Jahren zur sogenannten Sach-Fahndung ausgeschrieben. Genau wie nach Personen, kann auch nach Dokumenten gefahndet werden. Ob der Pass 2016 gestohlen oder verloren wurde, müssen die Beamten jetzt mit den britischen Behörden klären. Der Mann mit dem falschen Pass konnte inzwischen als 44-jähriger Syrer identifiziert werden. Er hat einen Asylantrag gestellt und wurde daher an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Ein Verfahren wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren wurde eingeleitet.