Das antirassistische Netzwerk Antira demonstriert am Samstagnachmittag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gegen einen von dort geplanten Sammel-Abschiebeflug. Das Netzwerk will mit der Aktion die Abschiebungen von Menschen in die Westbalkan-Staaten kritisieren. Die Westbalkan-Staaten Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Serbien, Montenegro, Albanien, sowie das Kosovo gelten laut deutschem Asylrecht als sichere Herkunftsstaaten. Nach Ansicht des Netzwerks Antira seien Minderheiten, wie beispielsweise Angehörige der Roma dort aber nicht sicher. Das Netzwerk fordert daher, die Abschiebeflüge in diese Staaten zu stoppen und diesen Personengruppen ein Bleiberecht zu gewähren.