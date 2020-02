per Mail teilen

Ein 12-jähriges Mädchen ist in Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) auf ihrem Schulweg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Morgen an einem Zebrastreifen. Demnach war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Hergang und weitere Details waren zunächst unklar.