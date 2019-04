per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A5 sind am Sonntagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 25-Jähriger war beim Spurwechsel auf zwei andere Autos aufgefahren - er war offenbar betrunken.

Dauer 00:31 min Zwei Tote bei Unfall auf der A5 bei Ettlingen Bei einem Unfall auf der A5 sind am Sonntagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 25-Jähriger war beim Spurwechsel auf zwei andere Autos aufgefahren - er war offenbar betrunken.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei der junge Mann mit hoher Geschwindigkeit von der linken auf die mittlere Spur gewechselt. Dabei stieß er mit zwei anderen Autos zusammen. Eines dieser Autos prallte gegen eine Betonleitplanke fing Feuer. Die Insassen des Wagens kamen ums Leben.

Der 59-jährige Fahrer des dritten Autos wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallverursacher, der laut Polizei alkoholisiert war, kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

A5 bis in die Nacht gesperrt

Die Rettungsarbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die A5 in Richtung Basel wurde laut Polizei gegen 2:30 Uhr wieder freigegeben.

Weitere Hintergründe etwa zu den den Opfern sind noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.