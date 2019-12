Auch in der Nacht zum Dienstag haben im Enzkreis wieder Autos gebrannt. In Kämpfelbach und in Neuenbürg wurden Autos von einem oder mehreren Unbekannten angezündet.

Im Kämpfelbacher Ortsteil Ersingen brannten gegen Mitternacht zwei Autos. Ein Wagen stand unter einem Carport, der ebenfalls Feuer fing. Dass der Brand auf ein Wohnhaus übergriff, verhinderte die Feuerwehr. In Neuenbürg, 15 Kilometer entfernt von Ersingen, standen gegen 3 Uhr am Dienstagmorgen drei Autos in Flammen.

Erst im August gab es in Neuenbürg mehrere Brandstiftungen an Autos und in Waldgebieten, die noch nicht aufgeklärt sind. Die Brände werden inzwischen zu einer Serie. In der Nacht auf Montag brannten in Remchingen-Singen sechs Fahrzeuge.

Autos brannten vor einer Woche bereits in Pforzheim

Die neuen Fälle erinnern auch an die Brandstiftung vom vergangenen Dienstagabend. Dabei brannten in Pforzheim fünf zum Teil hochwertige Autos. Der Sachschaden lag hier bei rund 250.000 Euro. Durch die räumliche und zeitliche Nähe liegt ein Zusammenhang nahe. Dafür gebe es aber noch keine Hinweise, sagte ein Polizeisprecher.

Die Sofort-Fahndung nach dem oder den Tätern blieb bislang erfolgslos, erklärte ein Polizeisprecher dem SWR. Eine 15-köpfige Ermittlungsgruppe der Pforzheimer Kriminalpolizei versucht jetzt, dem oder den Feuerteufeln auf die Spur zu kommen. Menschen wurden bisher nicht verletzt. Der Gesamtschaden summiert sich nach Polizeischätzung inzwischen auf eine halbe Million Euro.

SWR-Reporter Peter Lauber fasst die Ereignisse zusammen: