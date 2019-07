Am Donnerstag ist wohl der heißeste Tag der Woche. Viele Büros sind klimatisiert, trotzdem leiden auch in der Arbeitswelt viele unter der Hitze. Grund genug für zwei Unternehmen in Karlsruhe auf die Hitze zu reagieren.

Es ist kurz nach sechs Uhr in einem Autohaus im Karlsruher Stadtteil Durlach. Burak Özcan nippt an seinem ersten Kaffee. Der Serviceberater ist früh dran an diesem Tag. Früher als sonst. Sein Chef hat die Arbeitszeiten in den frühen Morgen verlegt - wegen der Hitze. ""Es ist ungewohnt, aber man gewöhnt sich schnell dran", kommentiert der 32-jährige Özcan.

Früh morgens ist es nicht nur kühler im Autohaus, sondern auch viel ruhiger - auch ein Vorteil, früher anzufangen, meint Serviceberater Öczan: "Vorteile hat es, der Kundenansturm ist am frühen Morgen nicht so groß. Dann kann man in Ruhe Liegengebliebenes abarbeiten."

"Können wir früher anfangen?"

Die Arbeitszeit in den frühen Morgen zu verlegen, das gibt es im Autohaus von Hermann Brenk nicht erst jetzt. Der Chef erinnert sich Jahre zurück: Es war heiß und es dauerte nicht lange, bis seine Mitarbeiter ihn fragten, ob sie nicht früher anfangen könnten. "Wir haben uns dann zusammengesetzt und dann ist die Entscheidung gefallen: 'lasst uns um sechs Uhr in der Früh anfangen'". So beginnen die Mitarbeiter im Service des Autohauses bereits um sechs statt um acht Uhr.

Auch die Mittagspause wurde verkürzt auf eine halbe Stunde - um 15 Uhr sei dann Feierabend, erzählt Brenk. Auf die Hitze wie Unternehmer Brenk zu reagieren und die Arbeitszeiten, zu ändern, sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagt die Karlsruher Fachärztin für Arbeitsmedizin, Denise Kurali.

"Aus arbeitsmedizinischer Sicht ist das eine sehr effektive Maßnahme, um das Arbeiten auch bei solchen Temperaturen gesundheitsgerecht zu gestalten." Denise Kurali, Fachärztin für Arbeitsmedizin

Es müsse natürlich auch mit der Betriebsordnung vereinbar sei. Eine weitere Alternative wäre eine entsprechende Pausenregelung, um es für die Mitarbeiter bei diesen Temperaturen erträglicher zu machen, so die Arbeitsmedizinerin.

Arbeitsmediziner raten bei heißen Temperaturen etwa zu einer flexibleren Pausengestaltung SWR Isabel Gotovac

Zwei Stunden früher Ladenschluss

Es für ihre Mitarbeiterinnen erträglicher machen, das wollte auch Meike Eberstadt. In Karlsruhe-Durlach hat sie einen Laden mit Tees, Gewürzen und italienischer Feinkost. Bei den aktuellen Temperaturen hat es bei ihr im Laden schnell mal 27 Grad. Zwei kleine Ventilatoren in der Ecke helfen da nur bedingt. "Wenn die Tür auf- und zugeht, kommt immer wieder Wärme rein. Ich versuche zwar immer früh zu lüften. Aber viel geht da auch nicht mehr. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, jetzt die Woche zwei Stunden früher zu schließen."

Schon bei der vergangenen Hitzewelle hat sie ihren Laden einen Tag in der Woche dicht gemacht. Ein Vorteil für ihre Mitarbeiter, für sie als Selbstständige eher weniger - denn verkürzte Arbeitszeiten bedeuten auch finanzielle Einbußen.

"Es war nicht einfach für mich. Deswegen hadere ich auch immer, wenn ich solche Entscheidungen fälle. Aber es geht mir auch um meine Mitarbeiterinnen." Meike Eberstadt, Ladeninhaberin aus Karlsruhe-Durlach

Ihre Mitarbeiterinnen seien eher älter, erklärt Eberstadt. Für sie sei die Hitze nicht ungefährlich. Deswegen wolle sie kein Risiko eingehen.

Für Autohaus-Chef Brenk steht fest: Steigen die Temperaturen weiter, wäre bei ihm auch hitzefrei möglich. "Also, ich glaube, dass wir dann einfach sagen würden: 'wir hören um 12 Uhr auf'". Dann würde die Belegschaft um 6 Uhr anfangen, um 12 Uhr Feierabend machen. "Dann gibt es hitzefrei, die Stunden würden dann einfach irgendwann wieder nachgearbeitet," so Autohaus-Chef Brenk.