per Mail teilen

Die Technologieregion Karlsruhe hat am Montag ein internationales Trainingszentrum auf dem Weltmobilitätsgipfel in Stockholm vorgestellt. Partner ist der Weltverband UITP.

Dauer 0:30 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Mobilitätsgipfel in Stockholm: Trainingszentrum aus Baden-Württemberg Die Technologieregion Karlsruhe ist seit Montag Gast auf dem Weltmobilitätsgipfel in Stockholm. Die Karlsruher haben dort ein internationales Trainingszentrum vorgestellt. Video herunterladen (1,2 MB | MP4)

In den kommenden Monaten und Jahren sollen in Zusammenarbeit mit dem Weltmobilitätsverband internationale Interessierte aus dem öffentlichen Nahverkehr, egal ob Lokführer oder Verwaltungsangestellte geschult werden.

Karlsruhe als Modellregion

Wir bekommen viel internationales Know-How in die Stadt und können auf der anderen Seite unser geballtes Wissen aus Wissenschaft, Forschung und dem regionalen Verkehrswesen an Interessierte aus aller Welt weitergeben, so Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup beim offiziellen Startschuss.

Dauer 1:24 min UITP Trainingszentrum UITP Trainingszentrum

Auf dem Weltmobilitätsgipfel präsentiert sich die Technologieregion Karlsruhe bis Mittwoch mit der Fachmesse IT-Trans, dem autononem Fahren und dem Projekt regiomove.