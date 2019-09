Kirchliche und nichtkirchliche Glocken in Europa werden am Samstag ab 18 Uhr eine viertel Stunde lang für den Schutz des kulturellen Erbes Europas läuten. Die Landeskirche in Baden bezeichnet die Initiative als „ein Tonsignal für die vielfältigen Gefahren, denen kulturelles Erbe ausgesetzt ist“. Man knüpfe an den Erfolg im vergangenen Jahr an, als Glocken in Spanien und Deutschland zum Internationalen Tag des Friedens geläutet hatten.