Nach dem Anschlag am Rande des Straßburger Weihnachtsmarktes hat das baden-württembergische Innenministerium seine Sicherheitsanordnungen nun auch für den Karlsruher Weihnachtsmarkt verschärft.

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe patrouillieren die Beamten jetzt auch mit Schutzkleidung und Maschinenpistolen auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt. Neben uniformierten Polizeistreifen sind seit Beginn des Weihnachtsmarktes bereits zahlreiche Kräfte in Zivil im Einsatz, so Polizeisprecher Ralf Minet. Zudem sollen angebrachte Betonpoller, die es bereits in den Vorjahren gab, vor Angriffen schützen.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Karlsruhe gehen Polizisten einen Kontrollgang SWR Josephine Mackensen

Standbetreiber und Besucher bleiben gelassen

Auf dem Weihnachtsmarkt in Karlsruhe ist die Stimmung gut. Standbetreiber Georg Keth ist der Meinung, dass der Betrieb normal weitergehen muss. "Wir können jetzt keine Miesmacher sein, die Leute kommen her, um abzuschalten und ihre Freizeit zu genießen." Keth spüre zwar eine innerliche Unsicherheit, doch diese lasse er sich nicht anmerken. Auch bei den Besuchern herrscht Gelassenheit. Ein Marktbesucher sagte: "Man hat es zwar im Hinterkopf, aber man darf sich nicht die Freude nehmen lassen. Passieren kann immer was, egal wo."

Betonpoller am Karlsruher Weihnachtsmarkt sollen vor Angriffen schützen SWR Rebekka Plies

Tödlicher Anschlag in Straßburg

Ein Attentäter hatte am Dienstagabend das Feuer in der Straßburger Innenstadt eröffnet. Dabei wurden drei Menschen getötet, ein weiteres Opfer ist hirntot.