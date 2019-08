per Mail teilen

Kurz hintereinander haben sich am Samstagvormittag an gleicher Stelle zwei Unfälle mit Sportbooten auf dem Rhein bei Rastatt ereignet. Wie die Polizei berichtete, fuhr zunächst ein englisches Sportboot auf eine Buhne, also einen Querdamm, auf. Grund war offenbar ein Fahrfehler des 69-jährigen Bootsführers. Während der Bergung fuhr sich dort ein weiteres - diesmal deutsches - Sportboot fest. Beide Boote mussten geborgen werden, verletzt wurde niemand. Die Rheinschifffahrt musste talwärts kurzfristig gesperrt werden. Die Karlsruher Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen übernommen.