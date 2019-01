Bei einem Verkehrsunfall auf der B462 bei Rastatt sind am Dienstagvormittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto in einen anderen Wagen, der aufgrund einer Panne mit Warnblinker auf der rechten Spur stand. Die zwei Insassen des Pannenfahrzeugs befanden sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Autos, sie wurden in Folge des Zusammenpralls von ihrem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Bundesstraße wurde in Richtung Gaggenau für Aufräumarbeiten gesperrt.