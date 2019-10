Nach dem tödlichen Flugunfall am Donnerstagnachmittag auf einem Segelflugplatz in Rastatt, geht die Kriminalpolizei nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt an dem Ultra-Leichtflugzeug aus. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen hierzu sind allerdings noch nicht abgeschlossen und dauern an. Der 75-jährige Pilot hatte bei Flugübungen die Kontrolle verloren und war abgestürzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.