Mit der künstlerischen Gestaltung des 50. Stromverteilerkastens geht in Rastatt die diesjährige Stadtkunst-Werke-Aktion zu Ende. Es handelt sich dabei um eine Kooperation der Stadtwerke Rastatt mit dem städtischen Gewerbeverein. Der 50. Stromkasten in Rastatt trägt ein Motiv aus der aus Rastatt stammenden Science-Fiction-Roman-Reihe Perry Rhodan. Zu sehen ist das Raumschiff des Weltraumhelden. Gestaltet wurde es vom Perry-Rhodan-Grafiker Arndt Drechsler. Nach Angaben der Stadtwerke Rastatt haben sich an der Kunstaktion bisher etwa 40 Künstler aus 15 Ländern beteiligt. In loser Folge soll die künstlerische Gestaltung von Stromkästen in der Stadt fortgesetzt werden, so die Stadtwerke.