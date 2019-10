per Mail teilen

Neun Städte aus der Region wollen im Bereich der Digitalisierung besser zusammenarbeiten. Dafür wurde eine Absichtserklärung in Rastatt unterzeichnet. Unter anderem Gaggenau, Stutensee, Bruchsal und Bretten wollen so Personal und Kosten einsparen. Statt einzeln soll zukünftig gemeinsam an Digitalisierungsprojekten gearbeitet werden. Darunter fällt zum Beispiel eine Online-Plattform für ehrenamtliches Engagement.