per Mail teilen

Im PFC-Skandal im Raum Rastatt/Baden-Baden sind neue Berechnungen bekannt geworden. Nach einer von den Stadtwerken Rastatt in Auftrag gegebenen Studie ist das Grundwasser dort auf mehr als 40 Quadratkilometern mit der Chemikalie belastet, was einer Fläche von fast 6.000 Fußballfeldern entspricht. Berechnungen des Technologiezentrums Wasser zufolge sind dadurch mindestens 130 Milliarden Liter Grundwasser PFC-haltig. Damit dieses Wasser teilweise auch als Trinkwasser genutzt werden kann, muss es durch spezielle Filteranlagen wie in Rastatt-Rauental und Baden-Baden.