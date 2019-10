In Rastatt wird das geplante Konzert des umstrittenen Rappers "Kollegah" abgesagt. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen. Das Konzert sollte am 9. November - am Gedenktag an die Reichspogromnacht - in der Badner-Halle stattfinden. Kritiker werfen "Kollegah" antisemitische, gewaltverherrlichende und frauenfeindliche Texte vor. Deshalb sei "Kollegah" nach Angaben von Oberbürgermeister Hans-Jürgen Pütsch (CDU) an so einem Tag nicht hinnehmbar und rufschädigend für Rastatt. Auch an anderen Tagen solle der Rapper nicht in der Stadt auftreten dürfen.