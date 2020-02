Vor dem Rastatter Amtsgericht muss sich ein 35-jähriger Mann wegen bandenmäßigen Betrugs verantworten. Er soll sich als Polizist ausgegeben und von einer älteren Frau in Durmersheim (Kreis Rastatt) 20.000 Euro ergaunert haben. Der Angeklagte soll laut Baden-Badener Staatsanwaltschaft im Auftrag einer in der Türkei beheimateten Betrügerbande tätig gewesen sein. Durch mehrere Anrufe wurde Anfang vergangenen Jahres die 71-jährige Durmersheimerin dazu gebracht, vermeintlichen Polizeibeamten an zwei Terminen jeweils 10.000 Euro auszuhändigen. Die falschen Polizisten hatten behauptet, das Geld der Dame sei in Gefahr und müsste von ihnen sichergestellt werden. Das Urteil gegen den mutmaßlichen Betrüger, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, wird am Nachmittag erwartet.