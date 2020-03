Vor dem Baden-Badener Landgericht muss sich ein 24 Jahre alter Mann aus Bühlertal (Kreis Rastatt) wegen Mordes verantworten. Er soll im September vergangenen Jahres seine 20-jährige Ex-Freundin erwürgt haben.

Wegen Mordes muss sich ein 24-Jähriger seit Montag vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten. Der Mann aus Bühlertal (Kreis Rastatt) soll im vergangenen September seine 20-jährige Ex-Freundin erwürgt haben. Die Zahl der Zuschauer war zum Prozessauftakt so hoch, dass nicht alle im Gerichtssaal Platz fanden.

Unter großem Publikumsinteresse hat am Montag in Baden-Baden der Mordprozess gegen einen 24-Jährigen begonnen - und wurde gleich wieder unterbrochen. Der Mann, der seine Ex-Freundin in seiner Wohnung in Bühlertal (Kreis Rastatt) erwürgt haben soll, wollte weder Angaben zur Person noch zur Sache machen.

Mit der Vernehmung von Zeugen ist nach etwa einstündiger Unterbrechung am Montag der Mordpozess gegen einen 24-Jährigen dann fortgesetzt worden. Unter anderem schilderte ein Polizeibeamter, wie er die Leiche der jungen Frau am Boden liegend vorgefunden hatte. Der mutmaßliche Täter habe auf dem Sofa gesessen, die Hände vor dem Gesicht, abwesend wirkend und mit Kratzwunden auf der Nase und den Unterarmen. Seine Schwester, die offenbar auch die Polizei gerufen hatte, war bereits mit der Wiederbelebung der jungen Frau beschäftigt - vergeblich.

Ex-Freundin wollte persönlich Gegenstände abholen

Nach Angaben der Baden-Badener Staatsanwaltschaft soll der junge Mann seine Ex-Freundin in seiner Wohnung auf heimtückische Weise getötet haben. Die Frau war nach der Trennung noch einmal in die Wohnung zurückgekehrt, um persönliche Gegenstände abzuholen. Bei dieser Gelegenheit überraschte der 24-Jährige seine Ex-Freundin und soll sie erwürgt haben.

Kein Totschlag, Anklage wegen Mordes

Ursprünglich waren die Ermittler von Totschlag ausgegangen. Die Ermittlungen führten aber dann doch zu einer Anklage wegen Mordes. Die Verhandlung ist auf vier Tage angesetzt. Das Urteil soll noch im März gesprochen werden.