Im Prozess wegen des Mordes an einem Jäger hat der Hauptangeklagte am Freitag seine Vorwürfe bekräftigt. Er hatte vor dem Karlsruher Landgericht einen Mitangeklagten der Tat bezichtigt.

Der 30-jährige Hauptangeklagte hatte bereits Mitte Juli im Karlsruher Schwurgerichtssaal behauptet, nicht er, sondern sein 42 Jahre alter Komplize habe den Mord begangen. Daraufhin hatte das Gericht einen Fragenkatalog für den 30-Jährigen vorbereitet.

Fragenkatalog ausführlich beantwortet

Der Hauptangeklagte beantwortete am Freitag die mehr als 20 Fragen vor Gericht ausführlich. Ihm wird vorgeworfen, den damals 50-jährigen Jäger und Büchsenmacher aus Birkenfeld getötet zu haben. Mit ihm müssen sich drei weitere Männer vor dem Karlsruher Landgericht verantworten. Am Freitag beschrieb er vor Gericht den Ablauf der Tat, die vor fast genau einem Jahr geschah, aus seiner Sicht. Hintergrund sei ein Streit um ein Waffengeschäft gewesen, der angeblich eskalierte. Er selbst habe das Geschäft mit dem Jäger und Büchsenmacher aus Birkenfeld (Enzkreis) eingefädelt, der Mitangeklagte sei beteiligt gewesen. Bei dem Streit habe schließlich der 42-Jährige und nicht er den Jäger getötet, so die Darstellung des Hauptbeschuldigten.

Nicht Täter, sondern Opfer?

Der Hauptangeklagte beschrieb auch die Beziehung zwischen dem von ihm beschuldigten Mitangeklagten und dessen damaliger Freundin, einer Pforzheimer Polizeibeamtin. Sie habe den 42-Jährigen mit Insiderinformationen über den Fall versorgt. Beide hätten mit Hilfe der Informationen dazu beigetragen, so der Hauptangeklagte, dass nicht der eigentliche Täter, sondern er selbst ins Visier der Ermittler geriet. Die Polizistin und der Leiter der zuständigen Sonderkommission der Polizei hatten in ihren Aussagen vor Gericht zuvor dem Vorwurf widersprochen, dass Insiderwissen in nennenswertem Umfang weitergegeben worden sei.

Plädoyers und Urteil im September

Das Gericht und die Verteidiger nahmen die Darstellung des Hauptangeklagten zur Kenntnis. Weitere Beweisanträge wurden nicht angekündigt. Der Prozess wird am 27. August mit den letzten Zeugenaussagen und dem psychologischen Gutachten fortgesetzt. Plädoyers und Urteil werden dann an den darauf folgenden Verhandlungstagen zwischen dem 9. und 13. September erwartet.