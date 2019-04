Im Juli wurden in Gaggenau (Kreis Rastatt) eine Frau und ihr Enkel auf dem Gehweg angefahren - beide starben. Der mutmaßliche Unfallverursacher hat vor dem Amtsgericht Rastatt den Unfall gestanden.

Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, dass die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft im Wesentlichen zuträfen. Danach sagte er auch selbst zur Sache aus und gab an, dass er an den Unfall selbst keine Erinnerung habe. "Ich habe nur gemerkt, dass ich was umgefahren habe." Aus Angst um seinen Führerschein habe er nicht angehalten. Er habe vor dem Unfall in einer Gaststätte erhebliche Mengen Alkohol getrunken.

Angeklagte hatte Kennzeichen verloren

Die Staatsanwaltschaft wirft dem damals 47-Jährigen vor, mit seinem Wagen unter Drogen- und Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen zu sein. Er hatte Großmutter und Enkelkind erfasst und beging danach Fahrerflucht. Die Frau starb auf dem Weg ins Krankenhaus, der Junge erlag seinen Verletzungen kurze Zeit später in der Klinik.

An dieser Stelle erfasste der Autofahrer die 54-Jährige und ihr Enkelkind dpa Bildfunk Foto: Benedikt Spether/dpa

Noch am Abend des Unfalltages nahm die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher fest. An der Unglücksstelle hatte er eines der Auto-Kennzeichen verloren. Ihn zu finden, war für die Polizei daher kein großes Problem. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. In seiner Wohnung entdeckten die Ermittler außerdem mehrere Marihuana-Pflanzen.

Viele Zeugen werden gehört

Für die Verhandlung hat das Amtsgericht Rastatt 27 Zeugen und zwei Sachverständige geladen. In der Anklage der Staatsanwaltschaft Baden-Baden heißt es, der Mann sei am Tage des Unfalls von einer Gaststätte aus nach reichlichem Konsum alkoholischer Getränke und von Cannabis in Richtung seiner Wohnung gefahren und habe dabei den Unfall verursacht.