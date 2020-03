per Mail teilen

Mit einer ausverkauften Vorstellung der Oper "Serse" sind die Karlsruher Händel-Festspiele zu Ende gegangen. In den vergangenen zwei Wochen fanden 19 Veranstaltungen statt.

Rund 14.000 Besucher haben die 43. Internationalen Händel-Festspiele bis Freitagabend miterlebt. Damit waren die Opern und Konzerte nach Angaben des Badischen Staatstheaters auf Rekordniveau zu 99 Prozent ausgelastet.

Große Wertschätzung des Publikums

Die Festspiele 2020 seien ein einzigartiges Erlebnis herausragender künstlerischer Leistungen gewesen, so der Intendant des Staatstheaters Peter Spuhler. Die beiden Herzstücke der Festspiele, Händels Dramen "Tolomeo" und "Serse", erlebten insgesamt neun ausverkaufte Aufführungen. Zu weiteren Höhepunkten des Programms gehörte die Fortsetzung der 2017 ins Leben gerufenen Reihe der Abendsterne-Konzerte, die in der Christuskirche und in der Evangelischen Stadtkirche stattfanden.

Das Finale der 43. Händel-Festspiele in Karlsruhe Pressestelle Arno Kohlem /STAATSTHEATER KARLSRUHE

Großes Interesse an Händel

Die seit 30 Jahren bestehende Händelgesellschaft Karlsruhe konnte ihre Mitgliederzahl im Verlauf der Festspiele zudem um 10 Prozent steigern. Sie hat nun 401 Mitglieder, die gemeinsam mit Vorstand und namhaftem Kuratorium die Händel-Pflege in Karlsruhe ideell und finanziell unterstützen. Bereits zum 25. Mal wurden die Preisträger des Händel-Jugendwettbewerbs ausgezeichnet. Erstmalig wurde der "Casimir-Schweizelsperg-Preis für besonderes musikpädagogisches Wirken“ verliehen. Preisträgerin ist Annabelle Cavalli von der Städtischen Musikschule Lahr.

"Die großartige Auslastung dieses Jahr beweist erneut die Wertschätzung des Publikums." Michael Fichtenholz, Künstlerischer Leiter

Bei den 44. Internationelen Händelfestspiele im nächsten Jahr soll die Erfolgsproduktion "Tolomeo" zurück auf den Spielplan kehren. Außerdem wird eine Neuinszenierung der Oper "Hercules" unter der Regie von Floris Visser für die Festspiele 2021 vorbereitet.