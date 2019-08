Ein 28 Jahre alter Mann ist nach der Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Bruchsal gestorben. Er hatte sich zuvor offensichtlich massiv gegen seine Festnahme gewehrt und war von Polizisten festgehalten und fixiert worden.

Der Mann war bereits am 21. Juli nach einem mutmaßlichen Diebstahl an einer Tankstelle in Karlsruhe festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei habe er mehrmals heftigen Widerstand geleistet.

Heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei

Nach den Ermittlungen wehrte sich der Mann in einem Karlsruher Polizeirevier heftig gegen seine Festnahme. Zeitweise sei er von bis zu sechs Polizeibeamten festgehalten worden. Dabei hätten die Beamten unter anderem Schließen an Händen und Füßen sowie einen Bauchgurt verwendet, um ihn zu fixieren. Der 28-Jährige wurde schließlich zur Justizvollzugsanstalt Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) gebracht, von wo aus er in das Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg transportiert werden sollte.

Tod im Krankenhaus

In Bruchsal habe der Mann einen Beamten in die Hand gebissen und einen anderen ins Gesicht gespuckt. Nachdem Polizisten dort erneut massiv eingriffen, habe der 28-Jährige Atemnot bekommen. Nach Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen Notarzt, so die Staatsanwaltschaft, sei der bewusstlose Mann in ein Karlsruher Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er schließlich am 1. August.

Konkrete Todesursache unklar

Die Obduktion habe keine konkrete Todesursache ergeben. Es sei auch offen, ob beteiligte Beamte den Tod des Mannes mit verursacht haben könnten. Die Ermittlungen nach der Ursache werden fortgesetzt. Gegen beteiligte Polizeibeamte werde derzeit nicht ermittelt, so ein Sprecher der Karlsruher Staatsanwaltschaft gegenüber dem SWR.