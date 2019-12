Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Freitagabend einen Einkaufsmarkt in Bruchsal im Gewerbegebiet Im Wendelrot überfallen hat. Als zwei Mitarbeiter das Geschäft zuschließen wollten, zwang sie der Täter mit vorgehaltener Pistole zurück in den Markt. Nach Polizeiangaben entkam er mit einem Sicherheitskoffer mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Bislang brachte eine Fahndung, auch mit einem Polizeihubschrauber, keinen Erfolg. Nun sucht die Polizei Zeugen, die gegen 19 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben.