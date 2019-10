per Mail teilen

Bei einem Wohnungsbrand in Pforzheim am Freitagabend sind ein 77-jähriger Bewohner lebensgefährlich und seine 80-jährige Ehefrau schwer verletzt worden. Beide haben offenbar nur überlebt, weil Nachbarn, alarmiert durch den Rauchmelder, die Tür eingetreten und die beiden Bewohner gerettet haben. Die Nachbarn kamen mit einer leichten Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die Brandursache eine Heizdecke, die eine Matratze in Brand gesteckt hatte.