Ein 32-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwochabend bei Pforzheim eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann sollte in Ispringen (Kreis Pforzheim) kontrolliert werden, raste dann aber davon und fuhr auf die Autobahn. Dort versuchte er durch gefährliche Bremsmanöver, die ihn verfolgenden Streifenwagen abzuschütteln. Die Beamten brachen die Verfolgung ab und trafen den Mann später in seiner Wohnung in Straubenhardt (Enzkreis) an. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.