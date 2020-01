Die Stadt Pforzheim will 2020 verstärkt die Digitalisierung vorantreiben. Mit dem Pforzheim-W-LAN, einer Abfall-App oder der Einstellung eines Digitalisierungsbeauftragten habe man bereits erste Ideen umgesezt, so Oberbürgermeister Peter Boch beim Neujahrsempfang der Stadt am Samstag. In den nächsten Jahren plane man weitere Schritte in Richtung "Smart City". Unter anderem sollen Behördengänge von zuhause erledigt werden können.