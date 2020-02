per Mail teilen

Pforzheim bekommt ein Zentrum für Präzisionstechnik. Am Freitag erfolgte der Spatenstich für das Projekt. Es soll bundesweit die zentrale Anlaufstelle für Forschung, Entwicklung und Weiterbildung in allen Bereichen der Präzisionstechnik werden. Gebaut wird das Kompetenzzentrum direkt neben der technischen Fakultät der Hochschule. Das Zentrum soll einen engen Austausch zwischen Hochschule und den Unternehmen in den Region ermöglichen. Vor allem wenn es darum gehe, Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen der metallverarbeitenden Präzisionstechnik zu finden. Das rund zehn Millionen teure Zentrum wird zur Hälfte von Land und EU finanziert. Mitte kommenden Jahres soll es fertiggestellt sein.